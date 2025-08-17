アメリカのトランプ大統領が早ければ今月22日にロシア、ウクライナとの3者首脳会談を開催したいとの意向をゼレンスキー大統領に伝えたとアメリカメディアが報じました。アメリカのニュースサイト「アクシオス」は16日、関係者の話として、トランプ大統領が早ければ今月22日にゼレンスキー大統領とロシアのプーチン大統領を交えた3者会談を開催したいとの意向をゼレンスキー大統領に伝えたと報じました。15日の米ロ首脳会談後に行わ