Photo: TetianaKtv/ Shutterstock.com 誰でもいつか、年をとる。アメリカの製薬会社LENZ Therapeuticsは、老眼治療用の目薬を開発したと発表しました。1日1回投与するだけで、最大10時間の効果が実証されているのだそう。 加齢によって人の視力は徐々に低下し、特に40代半ばを過ぎると老眼鏡がなければ手元が見えにくいという方も増えてきます（実は筆者もこのところ徐々に老眼の影が…）。