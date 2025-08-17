先日、自身12枚目となる新アルバム『The Life of a Showgirl』の発売を発表したテイラー・スウィフト。トラックリストの中に「Ruin the Friendship（友情を壊す）」というタイトルの曲があったが、泥沼裁判を機に絶交したとされるブレイク・ライヴリーとの関係を歌っているのではないかと憶測を呼んでいるようだ。【動画】新アルバムを発表するテイラーPeopleによると、現地時間8月13日にテイラーがトラックリストを発表すると