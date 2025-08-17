タレントの松村沙友理（32歳）が、8月14日に放送されたバラエティ番組「楽しく学ぶ！世界動画ニュース」（テレビ朝日系）に出演。「私、アイドル時代、よくダイエットのために縄跳びやってたんですけど、パンツずり落ちながらやってました」と語った。世界のさまざまな動画を見ていく番組で、“縄跳びをしていたらパンツがずり落ちた女性”の動画を見た松村は、画面すみっこのワイプの中で「わかるなぁ。わかります。ずれる、ずれ