◆米大リーグカージナルス―ヤンキース（１６日、米ミズーリ州セントルイス＝ブッシュスタジアム）ヤンキースのＡ・ジャッジ外野手（３３）が１６日（日本時間１７日）、敵地・カージナルス戦に「３番・ＤＨ」で先発出場。３回に３試合ぶりの３９号ソロを放ち、２年連続４度目の４０本塁打に王手をかけた。２年連続で到達すれば自身初となる。３点を追う３回先頭。右腕グレイの初球、９１・５マイル（約１４７・３キロ）直球