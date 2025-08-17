巨人の主砲・岡本和真選手が、8月16日阪神戦に『4番サード』で1軍復帰。ケガから約3か月、元巨人監督でもある高橋由伸さんと対談し、現在の心境を口にしました。5月6日の阪神戦、ファーストでの守備時に相手選手と交錯し、負傷交代。左肘のじん帯損傷と診断され長期離脱。高橋「シーズン開幕して打撃は出だしから良かったと思うけど、当時を振り返って怪我した瞬間の心境はどうだった？」岡本「まあ、これはもうすぐには無理かなっ