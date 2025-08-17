17日午前7時50分ごろ、徳島市川内町の徳島自動車道上り線で車がワイヤーロープに接触し横転する事故がありました。この事故で乗っていた男性2人がけがをして搬送されている模様です。またこの事故の影響で徳島インターチェンジと徳島ジャンクションの間の上り線が通行止めとなっています。