【WWE】SMACK DOWN（8月15日・日本時間16日／マサチューセッツ・ボストン）【映像】100キロ超え怪獣、美女に無慈悲な“ハグ攻撃→全体重プレス”100キロを超える“可愛い怪獣”レスラーがひと回り小さい実力者を相手に大暴れ。敗戦後でもお構いなしの容赦ない攻撃にファンを唖然とさせた。注目を集めているのは注目を集めているのは体重100kgを超える“可愛い怪獣”ことパイパー・ニーヴェン