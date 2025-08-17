「BCNランキング」2025年7月の月次集計データによると、コンパクトデジカメ（コンデジ）の実売台数ランキングは以下の通りとなった。1位PIXPRO C1 ブラックC1(BK)（KODAK）2位PIXPRO FZ55 ブラックFZ55(BK)（KODAK）3位LUMIX TZ99 ブラックDC-TZ99-K（パナソニック）4位instax mini Evo Blackinstax mini Evo Black（富士フイルム）5位PIXPRO WPZ2WPZ2（KODAK）6位PIXPRO C1 ブラウンC1(BN)（KODAK）7位instax min