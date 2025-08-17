連日の猛暑が続く中、気をつけたいのは「食中毒」。その原因は細菌やウイルスなど様々だが、最も多いのは「寄生虫・アニサキス」だという。 【映像】魚を解剖し“赤いバネのような寄生虫”を取り出す様子（実際の映像）寄生虫は他者に取り憑くことで生命を維持する、奇妙で忌み嫌われる存在だ。しかし、寄生虫研究に並々ならぬ情熱を注ぐ東邦大学の准教授、脇司氏は、「この世には2つの動物しかいない。寄生虫がついてい