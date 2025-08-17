青森県弘前市の常寿しで「煮つめ海鮮丼」を提供する原田享さんサーモン、イカ、ホタテ―。一見すると、青森県近海の新鮮な魚介類がのった海鮮丼。でもこの丼はひと味違う。生魚が苦手な人でもおいしく食べられるよう、煮立ったにくぐらせることで具材に火を通した新メニューだ。ターゲットは、生魚を食べる習慣のない外国人観光客。青森の新たなご当地グルメとして、国内外にPRする。（共同通信＝飯野隼人）青森県弘前市にある