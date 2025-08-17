女子ビーチバレー・衣笠乃愛（きぬがさ・のあ）選手（24）が2025年8月9日、自身のインスタグラムを更新。夏休みのオフショットとして、青のロングワンピ姿を披露した。衣笠選手は、菊地真結選手との「のあまゆペア」で人気を集める。「とってもいいリフレッシュに」衣笠選手は、「先日有馬温泉に行ってきました」といい、青のロングワンピ姿を投稿。「とってもいいリフレッシュになってビーチもSNSもお仕事も改めて全部頑張ろうっ