¡þ¥×¥íÌîµå¥»¡¦¥ê¡¼¥°ºå¿À3-0µð¿Í¡Ê16Æü¡¢Åìµþ¥É¡¼¥à¡Ë3²ó3¼ºÅÀ¤Ç¸òÂå¤È¤Ê¤Ã¤¿ÀèÈ¯¤Î°æ¾å²¹ÂçÅê¼ê¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢µð¿Í¤Î¿ùÆâ½ÓºÈÅê¼ê¥Á¡¼¥Õ¥³¡¼¥Á¤Ï¡Ö¤Ê¤ó¤«¼«¿®¤Ê¤µ¤½¤¦¤ËÅê¤²¤Æ¤¤¤ë¡×¤Ê¤É¤È¶ì¸À¤òÄè¤·¤Þ¤·¤¿¡£¡Ö¼«Ê¬¤Î¤Þ¤Ã¤¹¤°¤ò¿®ÍÑ¤·¤Æ¤Ê¤¤¤«¤é¥¾¡¼¥ó¤Ë¤Î¤Ã¤±¤é¤ì¤Ê¤¤¡£¤½¤³¤ÎÌäÂê¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡×½øÈ×¡¢¹â¤á¤Ëµå¤¬Éâ¤¤¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿°æ¾åÅê¼ê¡£1¥¢¥¦¥È2ÎÝ¤È¤·¤¿¤È¤³¤í¤Ç¡¢¿¹²¼æÆÂÀÁª¼ê¤Ë´Å¤¤¤È¤³¤í¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤Ã¤¿¥¹¥é¥¤¥À¡¼¤òÄËÂÇ¤µ¤ì