アメリカのトランプ大統領との首脳会談を終え帰国したプーチン大統領は、「非常に有益な会談だった」とロシアの高官らに成果を報告しました。【映像】握手を交わすプーチン氏とトランプ氏プーチン氏は16日、トランプ氏との会談について、ロシアとアメリカが「必要な決断に近づいた」と述べ、「非常に有益なものだった」と振り返りました。ウクライナでの停戦に向けては「すべての根本原因を排除する必要がある」と従来の主張