リブレは、pixivコミック掲載のWEB雑誌『クロフネ』にて、2025年8月16日より『ごしゅじん様しか勝たん！ライトBLアンソロジー 〜ぼくたちケダモノご主人の恋見守り隊〜』の連載を開始。2025年8月20日には同作のコミックスを発売する。【あらすじ】もふもふで可愛い動物視点でご主人様の恋を描写した青春BLアンソロジー！ポメ、たぬき、ねこ、ビーバー、竜、ポニー、ハムスター、ワオキツネザル……可愛い動物いっぱい！■「ごしゅ