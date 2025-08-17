KADOKAWAは、2025年8月16日(土)に『月刊コミックジーン 2025年9月号』を発売。表紙＆裏表紙は『平野と鍵浦』(漫画：春園ショウ)が飾っている。表紙＆裏表紙は『平野と鍵浦』。夏の彩度に君を重ねて──。ふたりの“男子寮生活”(Boys Life)コミック。コミックス第6巻は2025年8月27日(水)発売予定となっている。■特別付録「大人気シリーズゆるキュンBL大集合♪」ということで、『佐々木と宮野』『平野と鍵浦』『ブラックシープ』『