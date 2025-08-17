少女時代のテヨンが、大胆な露出に挑戦した。【写真】テヨン、破格の“大胆露出”テヨンは8月14日、自身のインスタグラムに数枚の写真を投稿した。公開された写真には広告撮影中のテヨンの姿が写っており、スリムなスタイルと愛らしいビジュアルを披露した。明るい笑顔で美貌を誇る一方で、真剣な表情で撮影に臨み、プロらしい一面も見せた。特にテヨンは大胆な露出に挑戦し、視線を引きつけた。スキントーンのノースリーブトップ