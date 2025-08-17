◆米男子プロゴルフツアープレーオフ第２戦ＢＭＷ選手権第３日（１６日、米メリーランド州ケーブスバレーＧＣ＝７６０１ヤード、パー７０）第３ラウンドが行われ、４位で出た松山英樹（ＬＥＸＵＳ）は３バーディー、７ボギー、１ダブルボギーの７６と乱れ、通算１アンダーの１９位に後退した。６８のロバート・マッキンタイア（スコットランド）が１６アンダーで単独首位を守った。世界ランク１位のスコッティ・シェフ