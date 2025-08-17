中学受験の流行によって小学校低学年や中学年の頃から、塾や習い事でスケジュールを埋める子どもは多い。しかし、民間学童保育のパイオニア・島根太郎氏はその年代に必要なのは先取り学習ではないと説く。その理由とは？※本稿は、島根太郎『子どもの人生が変わる放課後時間の使い方』（講談社）の一部を抜粋・編集したものです。社会で活躍する人と高学歴な人の違いとは私自身、KBC（編集部注／東京・神奈川で民間学童保育施設