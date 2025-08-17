「全国高校野球選手権・３回戦、沖縄尚学−仙台育英」（１７日、甲子園球場）沖縄尚学が同点の三回に比嘉大登内野手の左越え適時二塁打で勝ち越しに成功。打球がワンバウンドで左翼フェンスを越える珍しい一打だった。２死三塁から快音を残した打球が左翼の頭上を襲った。打球はウォーニングゾーンでワンバウンドして左翼フェンスを越えた。甲子園球場の外野フェンスは高さが３メートルあり、プロ野球でもワンバウンドして