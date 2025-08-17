レオナルド・ディカプリオは不朽の感動大作『タイタニック』（1997）で、その世界的人気を不動のものとした。しかしこの作品出演のため、とある別の作品を辞退せざるを得なかったことを今でも悔やんでいるようで……。意外な後悔を米にて語っている。 2025年10月3日日本公開を控える新作『ワン・バトル・アフター・アナザー』にて鬼才ポール・トーマス・アンダーソン作品に初出演したディカプリオ