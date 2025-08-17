◇オランダ1部NECナイメヘン4―1ヘラクレス（2025年8月16日オランダ・アルメロ）NECナイメヘンのFW塩貝健人が敵地のヘラクレス戦で今季初ゴールを含む2得点を挙げ、4―1の連勝発進に貢献した。エクセルシオールに5―0で快勝した9日の開幕戦をコンディション不良で欠場し、復帰を果たしたこの日もベンチスタートとなったが、2―1の後半24分から開幕戦2得点のFW小川航基に代わって今季初出場。前半13分から10人で戦い、消