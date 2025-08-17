女子3000メートル力走する田中希実（手前）＝ホジュフ（ロイター＝共同）陸上の世界最高峰シリーズ、ダイヤモンドリーグ（DL）第12戦シレジア大会は16日、ポーランドのホジュフで行われ、9月の世界選手権東京大会代表の田中希実（ニューバランス）は女子3000メートルに出場し、8分45秒80で13位だった。男子走り高跳びは長谷川直人（新潟アルビレックスRC）が2メートル22で9位。男子やり投げはディーン元気（ミズノ）が67メー