【キーウ共同】ニューヨーク・タイムズ紙電子版は16日、ロシアのプーチン大統領が米ロ首脳会談で、ウクライナが東部ドンバス地域の割譲に応じれば戦闘を停止し、再び攻撃しないと文書で確約する用意があると表明したと伝えた。