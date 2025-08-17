1980年代に一世を風靡した「悪魔VS天使シリーズ」から40周年記念のファイナル商品が登場！株式会社ロッテより、「ご当地ビックリマンチョコ＜東日本編＞」と「ご当地ビックリマンチョコ＜西日本編＞」が2025年9月2日(火)に発売されます。47都道府県の個性が詰まったキラキラシールは全50種類。地域の魅力と集めるワクワクが詰まった、世代を超えて楽しめる新しいビックリマン体験です。 47都道府県の個性が光る限定シ