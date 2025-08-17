¡ÎJ£±Âè26Àá¡ÏµþÅÔ £±¡Ý£° ÅìµþV¡¿£¸·î16Æü¡¿¥µ¥ó¥¬¥¹¥¿¥¸¥¢¥à by KYOCERA£°¡Ý£±¤ÇÅìµþ¥ô¥§¥ë¥Ç¥£¤¬µþÅÔ¥µ¥ó¥¬F.C.¤ËÇÔ¤ì¤¿°ìÀï¤Ï¡¢·è¤áÀÚ¤ëÎÏ¤Îº¹¤¬¾¡ÇÔ¤òÊ¬¤±¤¿¤È¸À¤¨¤ë¤À¤í¤¦¡£Î©¤Á¾å¤¬¤ê¤«¤éµåºÝ¤Î·ã¤·¤¤¹¶ËÉ¤ò·«¤ê¹­¤²¤ë¤Ê¤«¡¢ºÇ½é¤Ë·èÄêµ¡¤ò·Þ¤¨¤¿¤Î¤ÏÅìµþV¤À¤Ã¤¿¡£44Ê¬¡¢Ê¡ÅÄÍ¯Ìð¤Îº¸¥µ¥¤¥É¤«¤é¤Î¥¯¥í¥¹¤Ë¡¢¥Õ¥¡¡¼¥µ¥¤¥É¤«¤éÁö¤ê¹þ¤ó¤Ç¤­¤¿¾¾¶¶Í¥°Â¤¬Æ¬¤Ç¹ç¤ï¤»¤ë¡£¥Ü¡¼¥ë¤ÏÏÈ¤òÂª¤¨¤ë¤¬¡¢Áê¼êGKÂÀÅÄ³Ù»Ö¤Î¹¥¥»¡¼¥Ö¤Ë