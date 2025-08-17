群馬県桐生市の住宅で、医師の父親を刃物のようなもので刺し殺害したとして、中学3年の少年が逮捕された事件で、父親に数十カ所の刺し傷や切り傷があったことが分かりました。【映像】事件現場の様子中学3年の少年（15）は13日、桐生市の自宅で同居している医師の父親（48）を刃物のようなもので刺して殺害した疑いがもたれています。警察によりますと、凶器は包丁とみられるということです。その後の警察への取材で、父親の