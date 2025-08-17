東京の隅田川では16日、毎年恒例の夏の風物詩「隅田川とうろう流し」が行われました。幻想的で柔らかな灯籠の光が川面に浮かんでいます。【映像】幻想的で柔らかな灯籠の光毎年8月に行われている「隅田川とうろう流し」は、関東大震災や東京大空襲などで亡くなった多くの人々の霊を弔うために、終戦の翌年の1946年に始まった行事です。灯籠には願いの言葉や絵などが書かれ、参加した人たちはそれぞれの思いを込めて灯籠を川に