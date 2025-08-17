◆米大リーグドジャース―パドレス（１６日、米カリフォルニア州ロサンゼルス＝ドジャースタジアム）ドジャース・ロバーツ監督が１６日（日本時間１７日）、試合前に取材に応じ、佐々木朗希投手について「朗希とはまだ話していませんが、ロスには来ていると思います。来週のどこかで登板予定です」と、次回もマイナー登板することを明かした。佐々木は１４日（同１５日）、傘下３Ａオクラホマシティーの一員として本拠地・ア