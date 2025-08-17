人気声優の花澤香菜が１７日までに自身のＳＮＳを更新。ユニホーム姿を披露した。１４日にベルーナドームで行われた西武対ソフトバンクのセレモニアルピッチに登板した花澤は、インスタグラムで「『映画おでかけ子ザメとかいのおともだち』埼玉西武ライオンズコラボのセレモニアルピッチを担当いたしました」と報告。水色の爽やかなユニホーム姿を披露し「初めての経験！！！マウンドがふかふかでした」と感想をつづった。