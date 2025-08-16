今、セリアでは韓国風の食器がたくさん並んでいます！今回は、中でも気になったガラス製のスプーンをご紹介。本格素材で見た目の可愛さ抜群。使い勝手も良かったので、おすすめのアイテムとなっていますよ。SNS映えする食器をお探しなら、今すぐセリアでGO！早速見ていきましょう♪【詳細】他の記事はこちら商品情報商品名：ガラススプーンH14cm価格：￥110（税込）サイズ（約）：H14×W2×D1cm販売ショップ：セリアこれ100円でい