全国的によく見られるヘビですが、実は強い毒性を持っており大変危険です（写真：福田将矢さん提供）【写真を見る】「え、実は毒ヘビだった…！」あなたの街の《超身近なヘビの特徴》「“赤い模様のヘビ”は、毒があるから気をつけて」1990年代、中部地方で育った子どもの頃、そう何度か言われたことがある。毒ヘビというと「マムシ」や「ハブ」が浮かぶが、赤いヘビも危険なのか。そのヘビの名は「ヤマカガシ」。日本の固有種で、