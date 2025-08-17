フラム戦の前半、競り合うブライトンの三笘（左）＝ブライトン（共同）【ブライトン（英国）共同】サッカーのイングランド・プレミアリーグ開幕節で16日、ブライトンの三笘薫はホームのフラム戦で後半38分までプレーした。チームは試合終了間際に追い付かれ、1―1で引き分けた。負傷離脱中のトットナム・高井幸大は3―0で勝ったホームのバーンリー戦でベンチ外だった。