バレンシア戦の後半、同点ゴールを決めるレアル・ソシエダードの久保（右）＝バレンシア（共同）【バレンシア（スペイン）共同】サッカーのスペイン1部リーグ開幕節で16日、レアル・ソシエダードの久保建英はアウェーのバレンシア戦で先発出場し、0―1の後半15分に今季初ゴールを決めた。同35分までプレーし、試合は1―1で引き分けた。マジョルカの浅野拓磨はホームのバルセロナ戦で前半限りで退いた。チームは0―3で敗れた。