¼ã¤¤º¢¤«¤é»¦¿Í¤Ê¤É¤Î½ÅÂçÈÈºá¤ò·«¤êÊÖ¤·¤Æ¤­¤¿¥Ñ¥¯¡¦¥Á¥ã¥ó¥½¥óÈï¹ð¡Ê64¡Ë¤ËÂÐ¤·¡¢Ìµ´üÄ¨Ìò¤¬¸À¤¤ÅÏ¤µ¤ì¤¿¡£¡ÚÄË¤¤¡ÛÉ×¤ÎÀ­´ï¤ò¿ÏÊª¤ÇÀÚÃÇ¡¢»¦¿ÍÌ¤¿ë¤Ç¶ÛµÞÂáÊá8·î14Æü¡¢ÂçÅÄ¡Ê¥Æ¥¸¥ç¥ó¡ËÃÏºÛ¡¦Âè11·º»öÉô¡Ê¥Ñ¥¯¡¦¥¦¥°¥óºÛÈ½Ä¹¡Ë¤Ï¡¢»¦¿Í¤Ê¤É¤Îºá¤Çµ¯ÁÊ¤µ¤ì¤¿¥Ñ¥¯Èï¹ð¤ËÌµ´üÄ¨Ìò¤òÀë¹ð¤·¤¿¡£¥Ñ¥¯Èï¹ð¤Ïº£Ç¯4·î4Æü¸áÁ°1»þ30Ê¬º¢¡¢ÂçÅÄ»ÔÃæ¶è¤Ë¤¢¤ë60Âå¤ÎÃÎ¿ÍA¤µ¤óÂð¤Ç¡¢A¤µ¤ó¤ò¿ÏÊª¤Ç»É¤·»¦¤·¤¿¤È¤µ¤ì¤ë¡£¥Ñ¥¯Èï¹ð¤Ïº£Ç¯1·î¤Ë·ºÌ³