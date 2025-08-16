Image: Google スマホいらずで動く“スタンドアローンAIメガネ”誕生の序章でもあると、みた。AIモデルの性能進化が特急すぎる今日このごろですが、Googleはパラメーター数270M（2億7千万）というまあまあ小さいAIモデル「Gemma 3 270M」を発表しました。 AIモデルの「パラメーター」とは、学習によって決まった数値のことで、モデルが知識やパターンを記憶している“脳の中の配線”のような