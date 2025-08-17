◇米男子ゴルフツアーBMW選手権第3日（2025年8月16日米メリーランド州ケーブズバレーGC＝7601ヤード、パー70）プレーオフ第2戦の第3ラウンドが行われ、4位から出た松山英樹（33＝LEXUS）は3バーディー、7ボギー、1ダブルボギーの76と乱れ、通算1アンダーで19位に後退した。68で回ったロバート・マッキンタイア（29＝英国）が16アンダーで首位を守った。大会後の年間ポイント上位30人がシーズン最終戦のツアー選手権