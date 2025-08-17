誕生日と命日が重なる「生没同日」の著名人がいる。その中には、８月17日に生まれ、同日に亡くなったイラストレーターがいた。ウイスキーのCMで国民的キャラクターとなった「アンクルトリス」を描いたことでも知られる柳原良平だ。その集大成となる著書「柳原良平 仕事と作品」（玄光社刊、税込3630円）が８月に出版された。（文中敬称略） 「生没同日」の著名人をたどると、日本の旧暦では坂本龍馬