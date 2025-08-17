「広島５−３ヤクルト」（１６日、マツダスタジアム）待ちに待ったアベック弾に本拠地はお祭り騒ぎだ。ベンチ前で広島のモンテロとファビアンが熱い抱擁を交わす。試合を決めたのは仲良しコンビの豪快な“共演”だった。２−２で迎えた六回だ。１死からまずはモンテロが吉村のカーブを左中間席へ放り込んだ。決勝弾は８月４本塁打目となる７号ソロ。「甘いところにきたからチャンス！と思って振った。スタンドまで飛ばせて良