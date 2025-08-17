なぜ、熟年再婚で相続問題が起きやすいのか。朝日新聞取材班は「実家や金融資産は何十年もかけて築き上げた財産だが、死別などで残された親が再婚すると、数年一緒に暮らしただけの再婚相手がその半分を相続して争いになるケースが多い」という――。※本稿は、朝日新聞取材班『ルポ 熟年離婚「人生100年時代」の正念場』（朝日新書）の一部を再編集したものです。■子どもの結婚を見届け58歳で離婚「将来、あなたの隣にいるのは