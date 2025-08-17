KNT-CTホールディングスと学研ホールディングスは、探究学習の事業化に向けて基本合意した。両社は、得意分野のノウハウ・リソースを活用し、希少価値の高い社会科見学や学び・知的好奇心をフックにした多彩なコンテンツを探究学習プログラムとして共同開発していた。今後、オンラインとリアルを組み合わせた「探究学習専門スクール」を設立し、テーマ旅行と探究学習を組み合わせた新たな学習プログラムを提供する。第1弾として、