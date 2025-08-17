霞柱・時透無一郎は、刀を握ってからわずか2カ月で最年少の柱メンバーになった天才剣士。鬼によって家族と記憶を失い、他人に無関心。テレビアニメ第3期『刀鍛冶の里編』では、恋柱・甘露寺蜜璃や炭治郎と共に上弦の伍・玉壺（ぎょっこ）、肆（し）・半天狗と闘いました。All About ニュース編集部では、2025年8月5日、全国10〜60代の男女250人を対象に『鬼滅の刃』（柱メンバー）に関するアンケートを実施しました。今回はその中