２０２４年、札幌市豊平区で赤信号を無視した車にはねられ、小学生が死亡した事故。息子を失った父親が、運転手の男と刑務所で初めて面会しました。事故と向き合い、罪を償ってほしいーその家族の思いは届いたのでしょうか。 わずか９歳…交通事故で息子を失った男性 交通事故で息子を失った西田圭さんです。この日、ある刑務所へ向かいました。（西田圭さん）「自分が果たしてどれだけ冷静に落ち着いていられるのかとい