現地8月16日、フランス・ドーヴィル競馬場で行われたギヨームドルナノ賞（G2・芝2000m）に、日本のアロヒアリイ（牡3・美浦・田中博康）がC.ルメール騎手で出走。5頭立て少頭数で鮮やかな逃げ切り勝ちを決めた。終始マイペースの絶好の手応えで、直線では素晴らしい伸びを見せていた。【動画】日本馬アロヒアリイが逃げ切る…仏ギヨームドルナノ賞「少し驚きました」殊勲のルメール騎手は「良馬場なら日本馬の力が発揮できるの