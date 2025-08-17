新日本プロレスは１７日（試合開始・午後３時）、有明アリーナで「Ｇ１ＣＬＩＭＡＸ３５」優勝決定戦を開催する。優勝戦は、Ａブロック１位で「Ｈ．Ｏ．Ｔ」を率いるＥＶＩＬとＢブロック３位でＤＤＴ、ＡＥＷ、新日本の３団体と契約するＫＯＮＯＳＵＫＥＴＡＫＥＳＨＩＴＡが対戦。共に勝てば初優勝となる。大会は、優勝戦以外のカードはすべて未定。当日発表となる。どんなカードが実現するのか。注目の「Ｇ１」最終