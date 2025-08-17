◆米大リーグメッツ３―１マリナーズ（１６日、米ニューヨーク州ニューヨーク＝シティフィールド）メッツのＰ・アロンソ内野手（３０）が１６日（日本時間１７日）、本拠地・マリナーズ戦に「４番・一塁」で先発出場。今季メジャー３人目の１００打点に到達した。メッツは１点リードの７回。無死二、三塁からソトの中犠飛で追加点。なおも２死二塁でアロンソは右腕バルガスの初球を捉え、三塁線を破る適時二塁打とした。直近