今日17日は、九州から関東、北陸、東北の太平洋側は日差しが強く、猛暑。山沿いを中心に所々でにわか雨や雷雨。東北の日本海側と北海道は広く雨に。気温がハイペースで上昇広く猛暑今日17日(日)も、高気圧に緩やかに覆われます。広い範囲で強い日差しが照り付けるでしょう。最高気温は、昨日(16日)と同じか高い所が多く、九州から関東、北陸、東北の太平洋側にかけて、35℃前後の予想。関東の内陸では38℃くらいまで上がる所もあ