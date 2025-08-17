再配達率の削減を旗印に、「置き配」が宅配の新しい常識になろうとしている。コロナ禍の非対面での受取りを期に、物流業界はかつてない効率化のチャンスを手にしたように見える。しかし、その裏で静かに膨らむリスク。そしてドライバーたちの過重労働といった見えないコストは、本当に解決されていくのだろうか。現場ドライバーの声を紹介した前編記事〈「置き配」は「手渡し」より楽はウソ！現役ドライバーに聞いた「隠れ再配達」