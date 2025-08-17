1980（昭和55）年10月、「吉田照美のてるてるワイド」（文化放送）がスタートした。令和の時代では考えられないような斬新な企画、何よりMCの吉田照美さん（74）の独特なしゃべりに当時の中高生は夢中になった。リスナー層は社会人まで及んだというが、とにかく月曜〜金曜の午後9時は、「てるてるワイド」を聴かずにはいられなかったリスナーは多かったはずだ。吉田さんに当時の思い出を語ってもらった（全2回の第2回）。【貴重