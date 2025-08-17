私（ヒナ）は、夫のタクマと2歳の息子アオトとの3人家族。専業主婦の私の毎日は、走り回るアオトを追いかけたり、一緒に電車を眺めたり……。なかなか自分の時間は取れませんが、たまに実家に遊びに行って気分転換もしながら、それなりに子育てを満喫しています。義両親は車で2時間ほどの場所に住んでいます。このたび義姉家族が同居をすることになったんだとか。義実家をリフォームするべく、いろいろ片付けているようだと聞いて